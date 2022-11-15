Арестович стверджує, що в районі Бахмута ситуація особливо не змінилася в стратегічному плані.

В Луганській області ЗСУ диктують противнику правила: росіянам вже настільки погано в Сєвєродонецьку, Рубіжному і Кремінній, що вони почали готувати "евакуацію".

Радник офісу президента України Олексій Арестович розповів, що зараз на Луганському напрямку відбувається херсонський сценарій.

"Біля Павлівки дуже важка обстановка - вони стягнули взагалі туди все, що їздить і стріляє. Йдуть бої важкі і нашим дуже важко - там локальна і дуже серйозна кратна перевага росіян. Проте ми поки не здали населений пункт, йдуть бої", - заявив Арастович.

Також він стверджує, що в районі Бахмута ситуація особливо не змінилася в стратегічному плані.

"Цікаві новини пішли з району Кремінної: злі язики оголосили, що вони хочуть евакуювати населені пункти. Окупанти з Рубіжного, Кремінної та Сєвєродонецька хочуть терміново евакуювати населення, бо воно "перебуває під загрозою". Говорять про те, що наші знову пішли в наступ і комусь страшно стало. Вони ж оголошували евакуацію, коли втекли з Херсона", - сказав Арестович.

Ситуація в Луганській області

Генштаб повідомляв, що в Луганській області окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ стрімко, але обережно просуваються на Сватівському напрямку. Російські солдати масово гинуть, їхні тіла ніхто не евакуює.

ВСУ вже звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів Луганської області.