У деяких окупованих населених пунктів вороги збільшили кількість патрулів, зазначили у Генштабі.

У деяких окупованих населених пунктах Луганської області російські загарбники бояться витоку даних про дислокацію їхніх підрозділів і тому вирішили посилити "контррозвідувальний режим".

Супротивними заборонили людям покидати деякі населені пункти, обходять помешкання та відбирають у мешканців мобільні, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у Facebook у четвер увечері, 13 квітня.

"В окремих населених пунктах Троїцького району Луганської області російські окупанти посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів…", - зазначається у повідомленні.

Відео дня

Ситуація в Луганській області - сьогодні це варто знати

У лютому Сергій Гайдай, який тоді ще очолював Луганську обласну військову адміністрацію, повідомив, що українські партизани в регіоні нашкодили супротивнику на залізній дорозі - знищили важливе устаткування. Гайдай зазначав, що партизани тримають ворога у напрузі.

На початку квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що в у захопленому Старобільську супротивники організовують обшуки у місцях, де проживають люди, яких підозрюють у підтримці української держави, а потім вивозять мешканців у невідомому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: