У деяких окупованих населених пунктах Луганської області російські загарбники бояться витоку даних про дислокацію їхніх підрозділів і тому вирішили посилити "контррозвідувальний режим".
Супротивними заборонили людям покидати деякі населені пункти, обходять помешкання та відбирають у мешканців мобільні, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у Facebook у четвер увечері, 13 квітня.
"В окремих населених пунктах Троїцького району Луганської області російські окупанти посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів…", - зазначається у повідомленні.
Ситуація в Луганській області - сьогодні це варто знати
У лютому Сергій Гайдай, який тоді ще очолював Луганську обласну військову адміністрацію, повідомив, що українські партизани в регіоні нашкодили супротивнику на залізній дорозі - знищили важливе устаткування. Гайдай зазначав, що партизани тримають ворога у напрузі.
На початку квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що в у захопленому Старобільську супротивники організовують обшуки у місцях, де проживають люди, яких підозрюють у підтримці української держави, а потім вивозять мешканців у невідомому напрямку.