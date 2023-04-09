Супротивники не повертають назад вивезених у невідомому напрямку громадян України, зазначили у Генштабі.

У Луганській області зафіксоване вивезення російськими окупантами українців у невідомому напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про оперативну ситуацію щодо російського вторгнення. Зазначається, що не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками на тимчасово захоплених територіях України.

"У Старобільську Луганської області, російські окупаційні війська організовують обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України, та вивозять людей у невідомому напрямку, без повернення", - інформує Генштаб.

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Ситуація в Луганській області - сьогодні це варто знати

На початку лютого тодішній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що у Луганській області українські партизани нашкодили ворогу на залізниці - було знищено устаткування автоматизованого управління залізницею. Гайдай зазначав, що луганські партизани тримають окупантів у напрузі.

Пізніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що у регіоні супротивники втратили ініціативу, яку навіть не змогли вибороти.

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