У Луганській області супротивник тепер не зможе доправити залізницею мобілізованих, зазначив очільник обласної військової адміністрації.

У Луганській області українські партизани нашкодили російським загарбникам на залізниці.

Патріоти підпалили шафу керування залізницею, повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram та показав наслідки роботи партизан. Чиновник додав, що тепер супротивник не зможе доправити залізницею ні мобілізованих, ні боєкомплект.

"Потяг нікуди не їде) …Луганські партизани тримають в напрузі рашистів… Знищено устаткування автоматизованого управління залізницею (шафа СЦБ) на ділянці залізничного сполучення Ровеньки - Антрацит у районі н.п. Ясеновський… гарно горіло)…", - зазначив Гайдай.

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Ситуація в Луганській області - сьогодні це варто знати

Вороги в Луганській області захопили низку населених пунктів. Захисники України активно борються з супротивником, і їм допомагають партизани.

Варто зазначити, що від загарбників вже вдалося звільнити 12 населених пунктів Луганської області. На початку лютого Сергій Гайдай попередив, що на Донбасі очікується новий ворожий наступ. Чиновник сказав, що супротивники можуть розпочати наступальну операцію після 15 лютого.

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