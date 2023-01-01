Наразі у росіян нема ресурсів та сил для атак на українські позиції.

Українські воїни, які обороняють фортецю Бахмут розповіли, як "вітали" з Новим роком російських загарбників.

У відеозверненні, яке оприлюднили у мережі, захисники Бахмута констатують, що рашистам не вдалося захопити місто до Нового року. Втім, українські воїни не змогли залишити ворога без "подарунків" на свято.

"На зло окупантам, Бахмут стоїть. Рашисти так і не змогли взяти місто до Нового року. Ми всю ніч відправляли їм палкі, гарячі "подарунки" від України "з любов'ю". Сьогодні вони поводяться чемно", - зазначила захисниця з Бахмута.

За її словами, у росіяни немає сил та засобів, щоб здійснювати атаки на українські позиції. Піхота не витримує нерівних боїв з українською артилерією.

"Наша піхота мотивована, артилерія здібна, професійна. Наші військові підрозділи заслуговують великої поваги та величезної подяки", - додала захисниця.

Бої за Бахмут: головні новини

Вже кілька місяців поспіль росіяни активно штурмують Бахмут Донецької області. У бій кидають зеків-"вагнерівців". Земля під Бахмутом вкрита тілами ліквідованих загарбників.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наголосив, що Бахмут як місто більше не існує. Певні райони відновленню не підлягають, а наступальний потенціал окупантів не вичерпується.

Водночас, за даними аналітиків ISW, сили росіян на Бахмутському напрямку вже виснажені, а тому події можуть наближатися до кульмінації.

У ЗСУ підтвердили, що окупаційні війська РФ після активних бойових дій на Бахмутському напрямку потребують оперативної паузи, однак керівництво Росії не дозволить своїй армії цього зробити.

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