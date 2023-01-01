Українські воїни, які обороняють фортецю Бахмут розповіли, як "вітали" з Новим роком російських загарбників.
У відеозверненні, яке оприлюднили у мережі, захисники Бахмута констатують, що рашистам не вдалося захопити місто до Нового року. Втім, українські воїни не змогли залишити ворога без "подарунків" на свято.
"На зло окупантам, Бахмут стоїть. Рашисти так і не змогли взяти місто до Нового року. Ми всю ніч відправляли їм палкі, гарячі "подарунки" від України "з любов'ю". Сьогодні вони поводяться чемно", - зазначила захисниця з Бахмута.
За її словами, у росіяни немає сил та засобів, щоб здійснювати атаки на українські позиції. Піхота не витримує нерівних боїв з українською артилерією.
"Наша піхота мотивована, артилерія здібна, професійна. Наші військові підрозділи заслуговують великої поваги та величезної подяки", - додала захисниця.
Бої за Бахмут: головні новини
Вже кілька місяців поспіль росіяни активно штурмують Бахмут Донецької області. У бій кидають зеків-"вагнерівців". Земля під Бахмутом вкрита тілами ліквідованих загарбників.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наголосив, що Бахмут як місто більше не існує. Певні райони відновленню не підлягають, а наступальний потенціал окупантів не вичерпується.
Водночас, за даними аналітиків ISW, сили росіян на Бахмутському напрямку вже виснажені, а тому події можуть наближатися до кульмінації.
У ЗСУ підтвердили, що окупаційні війська РФ після активних бойових дій на Бахмутському напрямку потребують оперативної паузи, однак керівництво Росії не дозволить своїй армії цього зробити.