Вороги рандомно затримують людей, зазначив радник очільника Маріуполя.

У захопленому Маріуполі окупанти влаштували облаву у Центральному районі.

Вороги проводять перевірку по квартирах та дворах, зокрема, дивилися телефони та документи, повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. "Увага. Маріуполь - знов облава. Тепер в Центральному районі від ЖМР 17 до ЖМР 21. Перевірка по дворах, квартирах. Документи, фільтрація та телефони", - зазначив він.

Радник очільника міста порадив переказати близьким, що варто відмовитися від відвідування району чи утриматися від виходу на вулицю. Андрющенко попередив, що окупанти рандомно затримують людей "лише для заповнення форми у звіті боротьби зі спротивом".

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Ситуація у Маріуполі - сьогодні це варто знати

Росіяни майже повністю знищили місто, пошкоджено, зокрема, 90% від загальної кількості шкіл. Унаслідок агресії РФ у Маріуполі загинули десятки тисяч осіб.

Місто окуповане, але нескорене. У Маріуполі діють українські партизани. Повідомлялося, що саме партизани влаштували низку вибухів у місті, зокрема, підірвали ворожий патруль.

Петро Андрющенко повідомляв, що 10 березня у місті чули близько 20 вибухів. За його даними, епіцентр вибухів був у Кальміуському районі.

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