Один загарбник потрапив до лікарні, інший - загинув.

В окупованому Маріуполі українські партизани підірвали патруль російських загарбників.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Інцидент стався близько 2:00 в районі вул. Коцюбинского, 5. Рух спротиву повідомив росіянам, що за цією адресою нібито переховуються "азовці".

Відео дня:

"Підсумок - один окупант мінус нога і в Донецькій шпиталь. Один окупант співає з Кобзоном", - повідомив Андрющенко.

Радник мера відзначив, що росіяни підірвались на власних мінах у зоні, яку ігнорують сапери.

"Доігнорувались, а ми скористались. Спротив Маріуполя передає чергове вітання ворогам і вже не натякає, а стверджує - відплата вже тут. Слава Україні!" - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Маріуполі українські партизани спалили склад із награбованим майном жителів окупованого міста.

Нагадаємо, що раніше у Мелітопольському районі Запорізької області партизани підірвали штаб російських окупантів з підготовки до псевдореферендуму.

Також у Мелітополі партизани порізали горло військовому російської армії, який чіплявся до неповнолітньої дівчинки.

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