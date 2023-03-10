Відзначається, що епіцентр вибухів знаходиться у Кальміуському районі міста.

У п'ятницю, 10 березня, у тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполі чули близько 20 вибухів.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. Він відзначив, що наразі ніяких деталей стосовно цих вибухів немає, але їх епіцентром міг бути Кальміуський район захопленого міста.

"Близько 20 вибухів пролунало в Маріуполі. Епіцентр в Кальміуському районі. Деталі згодом. Але вечір перестає бути ординарним. Бавовнить", - написав Андрющенко.

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Що відбувається у Маріуполі

Як відомо, з 24 лютого минулого року загинуло 22 тисячі жителів Маріуполя. У місті пошкоджено 90% життєво важливої інфраструктури.

Доки люди виживають у зруйнованому місті, російські загарбники накопичують сили, розгортають пункти контролю на мостах та роють окопи. Також постійно фіксується перевезення російської техніки через місто.

У місті діють українські партизани, також Збройні Сили України б'ють по позиціях окупантів. Через останні удари вони були змушені змінювати тактику руху колон.

22 лютого у місті прогриміло 12 вибухів. Повідомлялося про ураження складу боєприпасів та місця базування окупантів. Наступного дня вибухи повторилися - цього разу в порту.

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