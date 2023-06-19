У оккупованному Росією Маріуполі суттєво зросла смертність цивільного населення від природних причин.
Як повідомляють у Центрі національного спротиву, підпілля фіксує перетин позначки у 400 померлих на тиждень. "Це у 2,6 разів більше за пік найбільшої ковідної смертності. Наразі медична система міста практично не працює", - йдеться у повідомленні.
Причиною стало те, що російські загарбники переводять медичні заклади на обслуговування своїх поранених військових. Через це мирні мешканці міста не можуть отримати базову медичну допомогу.
У Центрі відзначають, що попри заборони та погрози окупантів, є медики, які намагаються надавати допомогу людям без російського паспорта.
Ситуація у Маріуполі: останні новини
Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські загарбники хочуть стягнути з жителів міста гроші за комунальні послуги майже за рік.
Також він повідомляв, що окупанти під час пошуків учасників підпілля перевіряють навіть дітей.
Тим часом в Російській Федерації заявили, що хочуть відправити "на відновлення" Маріуполя тисячі російських студентів.