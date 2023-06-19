Мирним мешканцям важко отримати базову медичну допомогу.

У оккупованному Росією Маріуполі суттєво зросла смертність цивільного населення від природних причин.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, підпілля фіксує перетин позначки у 400 померлих на тиждень. "Це у 2,6 разів більше за пік найбільшої ковідної смертності. Наразі медична система міста практично не працює", - йдеться у повідомленні.

Причиною стало те, що російські загарбники переводять медичні заклади на обслуговування своїх поранених військових. Через це мирні мешканці міста не можуть отримати базову медичну допомогу.

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У Центрі відзначають, що попри заборони та погрози окупантів, є медики, які намагаються надавати допомогу людям без російського паспорта.

Ситуація у Маріуполі: останні новини

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські загарбники хочуть стягнути з жителів міста гроші за комунальні послуги майже за рік.

Також він повідомляв, що окупанти під час пошуків учасників підпілля перевіряють навіть дітей.

Тим часом в Російській Федерації заявили, що хочуть відправити "на відновлення" Маріуполя тисячі російських студентів.

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