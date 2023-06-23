На кадрах з місця події видно, як яскраво горить будинок, в якому перебували загарбники.

Поблизу порту у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли гучні вибухи.

Як повідомляє Маріупольський спротив, внаслідок атаки ліквідовано щонайменше чотирьох офіцерів Збройних сил Росії.

"Доброго ранку! Сьогодні просто привітали р*сню біля порту. Мінус чотири офіцери - отримайте/розпишіться", - йдеться у повідомленні.

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На кадрах з місця події видно, що окупанти розташувалися у приватному секторі поблизу порту. Один з будинків палає. Очевидно, саме у ньому були ліквідовані офіцери.

Маріуполь сьогодні - що відбувається у місті

Наприкінці травня минулого року росіяни окупували Маріуполь після місяців важких боїв. Місто окуповане, але нескорене. Повідомлялося, що там працюють партизани. Наприкінці травня у місті була масштабна "бавовна", після неї супротивники посилювали позиції протиповітряної оборони та замінювали "втомлену" техніку іншою.

Пізніше стало відомо, що ворог дійшов до крайньої точки параної - почав перевіряти дітей на причетність до партизанського руху та співпрацю з бійцями армії України.

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