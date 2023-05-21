Зафіксовано три влучання, повідомив радник мера.

У смт Нікольське в Маріупольському районі Донецької області пролунали вибухи.

Про це вночі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, було зафіксовано три "прильоти" в район між автозаправною станцією, військоматом та виїздом на окупований Маріуполь.

"Аккурат в располагу окупантів. P.S.: Який файний вечір файного дня. Бердянськ. Пологи. Токмак. Та вішенкою на торті "кари небесної" - наше Нікольське", - додав він.

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Нагадаємо, що 19 травня стало відомо про гучні вибухи в районі аеродрому у Маріуполі. Тоді Петро Андрющенко повідомив, що влучити могли у місце базування 150 російських окупантів та розташування систем протиповітряної оборони.

Згодом він оприлюднив знімок знищеного позашляховика багатоцільового призначення ГАЗ-2330 "Тигр", який помітили на вулицях окупованого міста. За його словами, він був знищений внаслідок "бавовни".

Пізніше у мережі визначили, що удари могли прийтися по будівлі командного пункту маріупольського аеропорту та передовому командному пункту на території 2323-го радіотехнічного батальйону.

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