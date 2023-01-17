Російські загарбники планують розпочати видобуток каоліну та цирконію недалеко від Маріуполя. Про це у своєму Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріупольській район (колишній Нікольський). Окупанти заявили про відновлення видобутку каоліну з весни. Ще один український ресурс попав під розкрадання. Видобуток будуть контролювати росіяни (Хоценко та Солнцев), призначені "керівниками уряду днр"", - розказав Андрющенко.
За його словами, росіяни також хочуть видобувати цирконій в районі с. Нікольське Маріупольського району.
"Плани "родини Януковича", які було зірвано спочатку Революцією Гідності, потім чисельними акціями протесту реалізуються окупантами. Наслідки такого видобутку будуть критичними для екології всього Маріупольського району", - повідомив він.
Ситуація у Маріуполі
У Маріуполі останнім часом регулярно фіксують рух російської військової техніки.
З'явилася інформація, що росіяни стягують техніку з Маріуполя на Запорізький напрямок. Лише минулої доби через місто у напрямку Беодянська проїхали до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою.
Днями у місті також побачили велику колону російської техніки. Колона складалась з понад 70 вантажівок, які перевозили "зуби дракона" та БК з боку Росії через Маріуполь в напряму Бердянська.