Людей, які жили в цих будинках, "годують" обіцянками видати нове житло.

В Маріуполі російські окупанти почали зносити будинки, які вони майже повністю знищили під час захоплення міста. Вони обіцяють людям, що жили в цих багатоповерхівках, спорудити нове житло. А тим часом в уцілілі квартири заселяють будівельників з РФ.

Такою інформацією поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в особистому Telegram-каналі.

"Маріуполь. Знесення будинків по вул. Сонячна та бул. Шевченка триває. Людям, які проживали в цих будинках, окупанти пропонують обіцянки замість житла. Водночас російських будівельників почали розміщувати в уцілілих квартирах за сприяння колаборантів — голів ОСББ. Типова поведінка окупантів — українцям брехливу надію, своїм — майно українців", — написав Андрющенко.

До повідомлення він прикріпив два відео, на яких демонструється знесення житлових споруд. Ці багатоповерхівки почорніли через численні постріли. Від них залишилися тільки корпус і внутрішні стіни. Все інше рашисти знищили.

Нагадаємо, 19 серпня УНІАН повідомляв, що рашисти почали вирізати металургійний комбінат ім. Ілліча на металобрухт. Хоча раніше окупанти обіцяли відновити підприємство.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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