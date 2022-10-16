На тимчасово окупованих територіях триває примусова мобілізація українців до лав російської армії.

У Мелітополі вже три тисячі мешканців були примусово мобілізовані до російських "добровольчих" батальйонів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема, в Мелітопольському районі, окупанти продовжують примусову мобілізацію українських громадян до лав російської армії.

Відео дня

"Що стосується в цілому мобілізації, то, на жаль, вона є. Можуть просто посеред вулиці людей забирати, вести у військкомат або у комендатуру, і там відпускають, але одразу ставлять на облік. І є приклади, коли також забирали в армію. В цілому в Мелітополі забрали три тисячі мешканців у якісь псевдодобровольчі батальйони, і мобілізація, на жаль, продовжується", - розповів Федоров.

Водночас він зазначив, що першими під мобілізацію до лав російської армії на тимчасово окупованих територіях потрапили колаборанти та всі ті, хто отримав російські паспорти.

"Сьогодні, коли ми говоримо про мобілізацію, то саме ті люди, які отримали паспорти ворожої держави, то вони перші підпадають під мобілізацію. Просто на блокпосту їх зупиняють, виводять з машини і просто одразу в окоп. Це не може не радувати, мають відповідати за свої вчинки", - підкреслив Федоров.

Примусова мобілізація в російську армію

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі, на війну в Україну.

24 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що в Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію.

На тимчасово окупованих територіях України продовжуються заходи з мобілізації до лав російської окупаційної армії, в ході яких окупанти здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку, а на блокпостах посилено перевірку документів.

3 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що російські загарбники почали примусову мобілізацію місцевого населення на території окупованого Мелітопольського району Запорізької області.

Вас також можуть зацікавити новини: