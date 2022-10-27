Мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявляє, що вчителі-колаборанти з Мелітополя "відчули запах смаженого і тікають зі шкіл".

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Вчителі-колаборанти з тимчасово окупованого Мелітополя відчули запах смаженого і тікають зі шкіл. Так, в 13-й школі промивати дітям мозок російською пропагандою вже нікому: звільнились майже всі горе-"освітяни", - зазначив міський голова.

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За його словами, у інших закладах у російських окупантів тотальна нестача кадрів.

"Настільки, що в 16-й школі класними керівниками стали військовий-чеченець і студентка фейкового університету, який рашисти відкрили на базі захоплених мелітопольських вишів", - розповів Федоров.

Мер висловив вдячність мелітопольським освітянам, понад 90% яких не пішли на співпрацю з окупантами.

"Іншим особам, які зрадили Батьківщину й підставили під удар наших дітей, краще тікати зараз, адже скоро буде пізно", - написав він.

Ситуація у Мелітополі

Як відомо, місто перебуває в тимчасовій окупації з 26 лютого. У Мелітополі активно працюють україснькі партизани.

Влітку мер міста повідомляв про усунення понад 100 росіян партизанським рухом у співпраці зі спеціальними службами.

Як повідомляв УНІАН, раніше Федоров поінформував, що 1 вересня окупанти намагалися примусити батьків приводити своїх дітей до шкіл. У деяких класах, де примушують вчитись за російською програмою, заняття відвідують лише 1-2 дитини.

Раніше російський пропагандист запропонував влаштувати ГУЛАГ для мелітопольських вчителів, які відмовилися співпрацювати з окупантами.

"Вони ж чекають ГУЛАГ, ну дайте їм ГУЛАГ, щоб шуба загорнулася", - сказав він.

У середині вересня Федоров повідомив, що з міста виїхало більше половини жителів.

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