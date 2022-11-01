У Мелітополі масово вводиться військова цензура.

Окупанти в Мелітополі оголосили канікули та вивозять українських дітей до різних регіонів Росії.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"На жаль, сьогодні рашисти чинять справжній терор на території Мелітополя, починаючи з того, що знущаються над нашими дітьми: з вчорашнього дня у Мелітополі рашисти оголосили канікули і наших дітей намагаються вивезти до Криму, Краснодару або інших регіонів РФ. Таку практику вони вже застосували на інших захоплених територіях, наприклад, вивезли 300 дітей з Енергодара, Кам’янки і на сьогодні не повернули їх, а лише прийшли до батьків за зимовими речами", - сказав Федоров.

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За його словами, у місті масово вводиться військова цензура: якщо окупанти раніше обмежили користування українським інтернетом, мобільним зв’язком, телебаченням та радіомовленням, то зараз вже забороняють користуватися українськими пабліками та каналами в месенджерах у мобільних телефонах.

"Вони просто зупиняють людей на вулицях і якщо знаходять український контент, то виписують штраф, якщо це буде повторно, то будуть забирати на профілактичні бесіди або в полон до комендатури чи своїх військових частин", - розповів мер.

Федоров зазначив, що оперативна ситуація у місті лише погіршується, адже рашисти визначили тимчасово окупований Мелітополь як свій адміністративний та логістичний центр.

"З вчорашнього дня ми бачимо, що на одному із захоплених підприємств вони виготовляють бетонні доти і роблять це саме для того, щоб "обороняти" наше місто, яке вони захопили 8 місяців тому. Значимість Мелітополя для окупантів сьогодні є більшою і через те, що саме з передмістя Мелітопольського району ведеться тотальний обстріл Запоріжжя", - сказав мер Мелітополя.

Ситуація в окупованому Мелітополі

Раніше Федоров інформував, що на окупованих територіях України російські представники заборонили жителям переводити годинники на зимовий час.

Російські окупанти офіційно запровадили військову цензуру на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

У середині вересня мер Мелітополя повідомив, що з міста виїхало більше половини жителів.