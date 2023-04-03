Вороги хочуть змусити вчителів взяти паспорти РФ.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області російські загарбники продовжують змушувати жителів брати паспорти РФ.

Супротивники для деяких мешканців захопленого міста Мелітополь встановили паспортний "дедлайн", йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. "…у Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл... до 01 червня поточного року написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти", - зазначили у Генштабі.

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Ситуація в Запорізькій області під час війни з РФ - зараз це варто знати

Росіяни захопили частину території українського регіону й вирішили її "привласнити".

Супротивники ускладнюють життя місцевим жителям, щоб вони отримали російські паспорти. Зокрема, 1 квітня стало відомо, що супротивники на блокпостах у тимчасово окупованому Токмаку не пропускають місцевих жителів, які не отримали паспорти Росії.

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