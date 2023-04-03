На тимчасово окупованій частині Запорізької області російські загарбники продовжують змушувати жителів брати паспорти РФ.
Супротивники для деяких мешканців захопленого міста Мелітополь встановили паспортний "дедлайн", йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. "…у Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл... до 01 червня поточного року написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти", - зазначили у Генштабі.
Ситуація в Запорізькій області під час війни з РФ - зараз це варто знати
Росіяни захопили частину території українського регіону й вирішили її "привласнити".
Супротивники ускладнюють життя місцевим жителям, щоб вони отримали російські паспорти. Зокрема, 1 квітня стало відомо, що супротивники на блокпостах у тимчасово окупованому Токмаку не пропускають місцевих жителів, які не отримали паспорти Росії.