Представники ФСБ під час обшуків помешкань погрожують громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російських паспортів.

На ворожих блокпостах у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські загарбники не пропускають місцевих жителів, які не отримали паспорти РФ.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00. Зазначається, що російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області.

"Зокрема, в місті Токмак на блокпостах російські загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти Російської Федерації. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто", - розповіли у Генштабі.

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Зазначається, що за відсутність російського паспорта окупанти погрожують громадянам України забороною в’їзду в місто.

"Своєю чергою представники ФСБ під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта", - сказано у повідомленні.

Паспортизація на окупованій території

Як повідомляв УНІАН, 19 березня мер Мелітополя Іван Федоров інформував про плани росіян до осені паспортизувати 80% жителів на тимчасово окупованих територій.

Росіяни на окупованих територіях пообіцяли з 1 липня звільняти українців, котрі працюють без паспорта РФ.

Крім того, людям погрожують фізичною розправою та катують тих, хто не бажає виконувати накази окупантів.

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