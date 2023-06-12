Також вибухи лунають в окупованому місті Токмак.

У ніч на понеділок, 12 червня, у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі пролунали вибухи.

Про це повідомляється в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш". "Дуже сильний приліт. Не протиповітряна оборона. Працюють точно в ціль", - повідомили участінікі руху, посилаючись на інформацію свого агента в Мелітополі.

Незабаром вони повідомили, що стався ще один вибух. Місцеве видання "РІА Мелітополь" пише, що вибух чули в районі Нового Мелітополя та Юрівки.

Також журналісти повідомили про звуки вибухів у місті Токмак. Інформацію підтвердив і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. "Токмак, як справи?Готуєшся до повернення додому? Враховуючи музику химер - так", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Запорізька область в окупації - останні новини

Вчора мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники збільшили кількість блокпостів у місті і все частіше проводять обшуки у місцевих жителів.

Раніше в розвідці показали, як українські захисники знищили російську колону на Запорізькому напрямку.

Також стало відомо, що партизани підірвали в Якимівці залізничний міст, який загарбники використовували для доставки техніки та боєприпасів з Криму.

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