Останніми тижнями кількість російських військових у Мелітополі зростає.

Учора в тимчасово окупованому Мелітопольському районі двічі пролунали вибухи у місцях розташування окупантів, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Вчора в цілому був насичений на "бавовну" день у тимчасово окупованому Мелітопольскому районі. Спочатку це була Михайлівка – селище, яке знаходиться в 30 км від Мелітополя, де пролунало одразу 4 гучних вибухи, і пролунали вони там, де завжди була концентрація техніки та ворогів. Тож ми розуміємо, що десятки рашистських військових вже не будуть проти нашої держави воювати", - сказав мер.

За його словами, також день закінчився для ворога черговою "бавовною" і в тимчасово окупованому Мелітополі.

Відео дня

"Вона сталася біля 19 ліцею, біля нашої окружної дороги, де також ворог захопив чергові приміщення для своїх військових. Цікаво, що спочатку в пропагандистських своїх телеграм-каналах ворог сказав, що був вибух, а потім – "нам почулося, вибуху не було", - зазначив Федоров.

При цьому, як розповів мер, останні декілька тижнів місцеві жителі бачать, що насичення російськими військовими зростає. Вороги продовжують звозити в Мелітополь свою військову силу, вони заселяють чергові гуртожитки і в черговий раз прикриваються цивільними мешканцями.

"Наприклад, в одному з районів Мелітополя вони захопили гуртожиток, який належить вищому учбовому закладу, виселили звідти всіх студентів і заселили туди військових", - сказав Федоров.

Ситуація у Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Мелітополі іде нова хвиля примусової паспортизації – тепер без російського паспорта місцеві жителі не зможуть звернутися до лікарні та отримати ліки.

Крім того, окупанти розпочали в тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) нову хвилю "націоналізації" житла.

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