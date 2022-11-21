У Мелітополі вороги змусили жінок дев'ять діб стояти у морському контейнері, повідомив мер.

У мелітопольські катівні окупанти привозять новомобілізованих для того, щоб тренувати їх бити цивільних.

Тортури місцевого населення посилюються, деякі мешканці перебувають у катівнях вісім місяців, про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, він спілкувався з мешканцями Мелітополя, які нещодавно були звільнені з полону.

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"Рашисти почали привозити в катівні так званих "мобіків", щоб вони тренувалися на полонених мешканцях бити цивільне населення. Регулярними стали заходи допиту струмом. Є приклади, коли дев'ять діб жінок тримали, стоячи у морському контейнері", - сказав він.

Федоров додав, що терор і знущання з цивільного населення збільшується на тимчасово окупованих територіях, особливо в Мелітополі.

Мер зазначив, що пропагандисти на окупованих територіях змінюють риторику. Вони стверджують, що Мелітополь тепер новий стратегічний і логістичний хаб, який точно ніхто не буде здавати.

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Варто зазначити, що Мелітополь з 26 лютого знаходиться під контролем російських загарбників. Вороги також захопили низку населених пунктів у Мелітопольському районі. Населені пункти захоплені, але не підкорені окупантами - на захопленій території працюють українські партизани.

Як повідомляв УНІАН, раніше Іван Федоров розповідав, що російські окупанти в Мелітополі та Мелітопольському районі заселяються у забрані в місцевих жителів будинки, дитячі садочки і школи.

Крім того, в окупованому Мелітопольському районі загарбники змушують місцевих жителів рити окопи.

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