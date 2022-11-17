До Мелітопольського району з Херсона втекли тисячі загарбників, зазначив мер Мелітополя.

В окупованому Мелітопольському районі Запорізької області загарбники змушують місцевих жителів рити окопи.

Окупанти втікали з Херсона до Мелітополя та Мелітопольського району - йдеться про тисячі військових та тисячі одиниць техніки, як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Вони заселяються у ці села, вони виселяють людей. Сьогодні наші жителі надали нам інформацію, що у них з'явилася примусова трудова повинність - усі жителі села мають виходити та рити окопи", - розповів мер.

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За словами Федорова, раніше загарбники пропонували за таку роботу гроші чи змушували копати чоловіків, яких захопили у полон, в обмін на звільнення.

"Сьогодні вони вже не дивляться ні на що, в полон нікого не беруть, а просто змушують рити окопи усіх місцевих жителів у тих селах, які вони захопили", - сказав він.

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Місто Мелітополь з 26 лютого знаходиться під контролем російських загарбників. Супротивники також захопили низку населених пунктів у Мелітопольському районі. Населені пункти захоплені, але не підкорені супротивником.

На захопленій частині Запорізької області працюють українські партизани, там не раз лунали вибухи. Зокрема, 15 листопада Іван Федоров повідомив, що у Мелітополі пролунав вибух біля ще одного лігва ворогів.

Пізніше з'явилася інформація, що це партизани передали "вибухове вітання" так званому "заступнику голови" окупаційної "військово-цивільної адміністрації" Мелітополя Дмитру Трухіну ("Діма-Коробок").

Раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович сказав, що в Мелітопольському районі регіону можливий стрімкий контрнаступ наших воїнів.

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