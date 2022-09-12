Люди з нетерпінням чекають українських військових, хоча й існує певна невизначенність щодо майбутнього.

Російські загарбники катували та допитували українців на захоплених територіях Харківської області.

Про це у коментарі CNN розповіла голова Токарівської громади Вікторія Колодочка.

За словами чиновниці, ЗСУ деокупували село вчора вранці. Люди почули гуркіт російської військової техніки. Росіяни зібралися та втекли, залишивши багато боєприпасів.

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Колодочка заявила, що місяці окупації були для місцевого населення "дуже страшними". За її словами, окупанти з луганської "народної міліції" поводилися як бандити. Вони шукали проукраїнських мешканців, вилучали їхні телефони та громили будинки, били та залякували людей.

"Вони забрали людей у ​​підвал школи, били струмом, змушували копати окопи, змушували давати інформацію про людей, які працювали в українських державних органах. Але вони нікого не вбивали", - сказала вона.

Колодочка зазначила, що росіяни привезли гуманітарну допомогу в село тільки у серпні. Для місцевих привезли трохи цукру та борошна. Люди в основному виживали за рахунок власних городніх продуктів.

"Залишилися [в Токарівці] люди, які дуже-дуже чекають наших військових. Людям дуже потрібна допомога. Є десять паралізованих стареньких. Є люди з діабетом і астмою. Вони виживають, як можуть. Дуже потрібні ліки", - зазначила Колодочка.

Вона додала, що жертв російської агресії ховали просто у їхніх дворах. Попри деокупацію серед місцевих все ще існує велика невизначеність щодо майбутнього.

"Люди все ще налякані. Чи перестануть стріляти? Чи правда, що росіяни пішли? Вони так чекають українських військових... Ми все переживемо, щоб бути вдома", - зазначила Колодочка.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

За минулу добу ЗСУ витіснили окупантів з понад 20 населених пунктів. Там тривають стабілізаційні заходи та взяття їх під повний контроль.

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