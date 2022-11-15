В окупованому місті спрацював вибуховий пристрій, дізналися журналісти.

В одному із житлових районів тимчасово окупованого Мелітополя пролунав гучний вибух.

Вибух у Мелітополі стався біля ще одного лігва окупантів, про це у своєму Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-го училища, де зосереджене чергове лігво окупантів. За попередньою інформацію, вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до 4-го поверху. Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і рашистські поліцейські. Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти", - написав він.

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На бульварі 30-річчя Перемоги, біля під'їзду будинку №6, спрацював вибуховий пристрій, йдеться у Telegram "Риа-Мелитополь".

За попередніми відомостями, це партизани "передали привіт" колаборанту Дмитру Трухіну ("Діма-Коробок") так званому "заступнику голови" окупаційної "військово-цивільної адміністрації" Мелітополя.

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Місто з 26 лютого знаходиться під контролем російських окупантів. З Мелітополя виїхали понад половина мешканців. Місто захоплене, але не підкорене ворогом.

У Мелітополі та біля міста працюють українські партизани, там не раз були вибухи. Зокрема, 3 листопада повідомлялося, що внаслідок вибухів було зруйновано частину заводу, де був основний штаб супротивників.

8 числа Іван Федоров повідомив, що у селі Вознесенка Мелітопольського району наші партизани підірвали місце базування загарбників.

11 числа мер Мелітополя поділився, що у місті підірвано під'їзд, у якому мешкає колаборант Андрій Бойко.

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