На тимчасово захопленій росіянами частині Донбасу не припиняється тотальна мобілізація, поділилися у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Триває "тіньова" мобілізація в Росії 2023, мова йде про десятки тисяч людей на місяць.

Російська влада зараз утрималася від нової публічної хвилі масової мобілізації, зокрема, через те, що боїться певного суспільного збурення, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі "Ми-Україна".

"Мобілізаційні заходи тривають, і мова йде про десятки тисяч на місяць людей... Як би не ставилась диктатура до населення, як би не ігнорувала демократичну громадську думку, але бояться - бояться бунту… Проте машину готують до нових хвиль мобілізації", - зазначив він.

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Юсов зазначив, що повноваження репресивних органів збільшуються таким чином, щоб несподіване оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не могло зустрітись з відчутним опором населення. У ГУР підкреслили, що тотальна мобілізація не припиняється на тимчасово окупованій ворогом частині українського Донбасу.

Мобілізація 2023 в Росії - що треба знати

Влада РФ активно вела приховану мобілізацію для того, щоб потім кидати окупантів на війну проти українців, а потім - 21 вересня минулого року - запровадила нібито часткову мобілізацію. В російську армію мали брати лише тих, хто знаходився у запасі, але, за відомостями ЗМІ, забирали навіть тих, хто не служив.

У березні поточного року зявилася інформація, що в Росія на початку квітня розпочнеться набір контрактників. На початку вересня заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв хвалився, що з 1 січня на контрактну службу прийняли понад 200 тисяч осіб.