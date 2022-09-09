Внаслідок обстрілів понівечено дачні будинки та господарські споруди.

Вночі окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч з однією тривогою і одним обстрілом. Російські окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район. Скерували на нього свою важку артилерію. Люди не постраждали. Понівечені дачні будинки та господарські споруди. Інформація по руйнаціях уточнюється", - повідомив він.

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Резніченко також наголосив, що в інших районах Дніпропетровської області вночі минулося без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Постраждав один із вищих навчальних закладів. Наразі даних про постраждалих не повідомляється, на місці працювали рятувальники ДСНС.

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