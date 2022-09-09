Вночі окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ніч з однією тривогою і одним обстрілом. Російські окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район. Скерували на нього свою важку артилерію. Люди не постраждали. Понівечені дачні будинки та господарські споруди. Інформація по руйнаціях уточнюється", - повідомив він.
Резніченко також наголосив, що в інших районах Дніпропетровської області вночі минулося без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.
Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Постраждав один із вищих навчальних закладів. Наразі даних про постраждалих не повідомляється, на місці працювали рятувальники ДСНС.