Окупанти знов вдарили по Салтівському району Харкова. В даний час про постраждалих не повідомляється.

Вночі російські окупанти обстріляли Салтівський район Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Постраждав один із вищих навчальних закладів. Руйнування та завали на місці "прильоту" розбирає ДСНС", - зазначив Терехов.

Відео дня

Наразі даних про постраждалих він не приводить.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня внаслідок удару російських окупантів по Харкову пошкоджена адміністративна будівля в Індустріальному районі. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків, поранення отримали 5 осіб. Двоє з них - 49-річний чоловік і жінка 21 року - в тяжкому стані.

Також учора пізно ввечері окупанти обстріляли Салтівський район міста з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого загинула жінка.

Вас також можуть зацікавити новини: