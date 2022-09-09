Вночі російські окупанти обстріляли Салтівський район Харкова.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Постраждав один із вищих навчальних закладів. Руйнування та завали на місці "прильоту" розбирає ДСНС", - зазначив Терехов.
Наразі даних про постраждалих він не приводить.
Як повідомляв УНІАН, 8 вересня внаслідок удару російських окупантів по Харкову пошкоджена адміністративна будівля в Індустріальному районі. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків, поранення отримали 5 осіб. Двоє з них - 49-річний чоловік і жінка 21 року - в тяжкому стані.
Також учора пізно ввечері окупанти обстріляли Салтівський район міста з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого загинула жінка.