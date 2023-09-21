Інформації про постраждалих поки немає.

Російська армія запустила по Одещині ракету "Онікс". Під атакою могла опинитися база відпочинку.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, надвечір російські терористи завдали ракетного удару по Одещині.

"В Білгород-Дністровському районі зафіксовано влучення ракети "Онікс" в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", - зазначають військові.

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Наразі постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. У соцмережах місцеві жителі повідомляють, що удар завдано по базі відпочинку.

Удари по півдню України - останні новини

Вночі ворог завдав удару по Херсону. В результаті прильотів у місті виникло 7 пожеж: горіли житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі та торгівельний ряд на одному з ринків міста. Троє людей загинуло, ще п’ятеро поранено. Зокрема, загинула 81-річна жінка у своїй квартирі та двоє чоловіків у гуртожитку.

Сьогодні вдень було знов нанесено удару по Херсонщині. Через обстріли російських військ загинули вже п’ятеро людей, ще десятьох було поранено.

Ввечері 17 вересня російські загарбницькі війська запустили по території України ударні безпілотні літальні апарати, під обстрілами опининилися, зокрема, Одещина та Миколаївщина.

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