Понівечено автівки та багатоповерхову будівлю, у якій сталася пожежа.

Правоохоронці показали наслідки прильоту ракети "Онікс" на Одещині. Як повідомляє регіональний главк Національної поліції, зараз документуються наслідки вечірнього ракетного удару російськими військами по Одеській області.

"Увечері 21 вересня ворог вчергове атакував південь регіону, внаслідок чого пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. За попередньою інформацією, ніхто з цивільного населення не постраждав", - наголосили у поліції.

На місці влучання працюють екстрені служби. За фактом події відкрито провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять огляд руйнувань, збирають речові докази злочину РФ та забезпечують охорону місця події.

Поліцейські оприлюднили відповідні фото та відео, на яких зафіксовано жахливі наслідки удару. Йдеться про понівечені автівки, зруйновані будівлі, зокрема – багатоповерхову, у якій через влучання сталася пожежа.

Удар по Одещині - що відомо

Вчора ввечері Сили оборони півдня України повідомили, що армія РФ запустила по Одещині надзвукову ракету "Онікс". В Білгород-Дністровському районі регіону було зафіксовано влучання цієї ракети в об'єкт рекреаційної інфраструктури. За даними Сил оборони півдня, зайнялася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Військові стверджують, що постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

У соцмережах місцеві жителі розповідали, що удар завдано по базі відпочинку (санаторію).

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