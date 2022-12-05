Її винесло до узбережжя Одещини.

На Одещині до узбережжя Чорного моря штормом винесло якірну міну.

Про це повідомили на сторінці оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook. Вони нагадали, що морське узбережжя залишається лінією оборони.

"До узбережжя Одещини штормом вчергове винесло якірну міну. Завдяки вчасному виявленню небезпеки та оперативному залученню фахівців Сил оборони снаряд контрольовано знищено", - йдеться у повідомленні.

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У командуванні відзначили, що штормова погода може сприяти винесенню до берега подібних "сюрпризів".

Міни у морі

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну на берег вже неодноразово виносило міни.

Наприкінці березня Туреччина повідомила про виявлення та нейтралізацію двох морських мін в акваторії Чорного моря.

Також дрейфуючу морську міну виявили біля узбережжя Румунії.

15 травня в Одеській області фахівці знищили дві міни, винесені до узбережжя під час шторму.

А на початку літа у Чорному морі штормом зірвало з якоря дві російські морські міни.

Військові неодноразово попереджували українців про високу мінну небезпеку під час шторму, оскільки після нього багато мін може бути зміщені зі свого місця.

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