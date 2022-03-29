Росія замінувала Чорне море, в чому безпідставно звинуватила Україну.

Міноборони Туреччини заявило про виявлення та нейтралізацію вже другої з останні дні морської міни в акваторії Чорного моря.

Як повідомило міноборони країни у своєму Twitter, цього разу міну було виявлено у морі біля населеного пункту Ігнеада поблизу кордону з Болгарією.

До зони, де виявили міну, направили групу морських спецпризначенців, зазначало турецьке агентство "Анадолу".

Крім того, дрейфуючу морську міну виявили біля узбережжя Румунії. ВМС Румунії заявили, що екіпаж тральника "Віцеадмірал Костянтин Белеску" виконав інтервенційну місію з нейтралізації морської міни.

Водолазна група визначила тип міни та встановила порядок знищення. Міну вирішили підірвали на відстані.

Нагадаємо, 26 березня міноборони країни вже повідомляло про нейтралізацію об'єкта, схожого на міну, у Босфорській протоці. За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, "в результаті експертизи було встановлено, що це була міна старого зразка".

Анкара провела консультації з українською та російською сторонами задля здійснення "координації з цього питання", повідомили в суботу в міноборони Туреччини.

Раніше Туреччина попередила міжнародну автоматизовану систему оповіщення NAVTEX щодо небезпеки від морських мін, які було відірвано від якорів біля берегів України та віднесено штормом у відкрите море. Зазвичай сучасні морські міни обладнані системами, які унеможливлюють їхню детонацію у разі від'єднання від якоря. Утім, як повідомляли турецькі ЗМІ, міни старого зразка не мають такої системи захисту.

За інформацією ЗМІ, Росія розмістила близько 450 мін у Чорному морі. Кремль безпідставно звинуватив у цьому Україну, мовляв, це наші моряки розмістили міни.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Управління навігації, Гідрографії та океанографії ВМС Туреччини попередило про можливий дрейф мін Чорному морі, зокрема поблизу Одеси, Очакова, Чорноморська та Південного.

Перед цим стало відомо, що Росія могла замінувати рекомендовані шляхи в Чорному морі від Босфору до Одеси. Українські експерти дізналися, що морський порт Сочі направив судновласникам і капітанам суден в регіоні попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують в Чорному морі".

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