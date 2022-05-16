Ворожі якірні міни прибило до берега під час шторму.

В Одеській області фахівці знищили дві ворожі міни, винесені до узбережжя під час нещодавнього шторму.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Одеської міської ради.

"На Одещині дві морські ворожі якірні міни, що штормовою погодою було винесено впритул до узбережжя, фахівцями підривної команди Військово-Морських Сил вилучено і знешкоджено", - йдеться в повідомленні.

Влада також оприлюднила відео знешкодження.

Як повідомляв УНІАН, учора начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко розповів, що внаслідок шторму на пляж Одеси винесло ворожу морську міну.

Своєю чергою оперативне командування "Південь" інформувало, що в морі на Одещині поблизу одного із пляжів виявлено виплиття ворожої морської міни.

"Знаходячись у кількадесятках метрів від берега вона не являє собою прямої загрози. Однак, ще раз нагадує про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод. Дякуємо співгромадянам за пильність і вчасне повідомлення для вжиття заходів", - зазначали військові.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, понад 300 тисяч квадратних кілометрів території України забруднено мінами або снарядами, які не розірвалися.

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