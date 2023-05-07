Зруйновано цех, але людських жертв немає.

Вночі російські окупанти ракетами Х-22 обстріляли Миколаївську області. Внаслідок атаки є влучання в одне з підприємств.

"Була ракетна атака з повітря. Використовувались літаки стратегічної авіації. Ворог спрямовував по півдню, зокрема, ракети типу Х-22", - під час телемарафону розповіла керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

При цьому нагадала, що це не високоточні ракети. За її словами, цілком ймовірно, що окупанти хотіли вивідати де і які системи нашої протиповітряної оборони будуть працювати.

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Гуменюк повідомила, що є влучання в одне з промислових підприємств, зруйновано цех. Також є влучання в поля на Херсонщині і Миколаївщині.

"Зараз інформація уточнюється, але людських втрат немає", - наголосила вона.

Нічна атака окупантів

В ніч на7 травня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російських бомбардувальників.

Близько першої ночі авіація ворога випустила ракети. Загарбники атакували деякі українські міста, серед яких був і Миколаїв.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередньо повідомив, що викликів до пожежної служби чи поліції після атаки не надходило.

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