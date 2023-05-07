Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

Вранці в неділю, 7 травня, Росія завдала ракетного удару по деокупованій українськими силами Балаклії в Ізюмському районі Харківської області.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ворожа ракета С-300 влучила на територію автопарку.

За його словами, на місці влучення ракети працюють всі екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.

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"Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", – повідомив Синєгубов.

Ситуація на Харківщині - що треба знати

Навесні 2022 року російські окупанти захопили значну частину Харківської області, зокрема, місто Балаклія. Воно перебувало під окупацією до українського контрнаступу на цьому напрямку восени.

Після деокупації значної частини області російські окупанти не припинили завдавати ударів по прикордонних населених пунктах, обласному центру – Харкову.

Зокрема, 27 квітня окупанти завдали удару з артилерії по селу Липці Харківської області.

25 квітня армія РФ обстріляла Куп’янськ Харківської області, знищивши місцевий краєзнавчий музей. Загинули частина його працівників і директор музею Ірина Осадча.

22 квітня ворог вдарив по Харкову та населеному пункту Котляри Харківського району.

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