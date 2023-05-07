Українцям радять бути дуже пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Російські окупанти можуть здійснити удар по Україні не лише 8-9 травня, а й у наступні дні. Минулоріч поширеними були атаки ворога у визначні дати, однак цьогоріч росіяни використовують нову тактику, вдаряючи у наступні за цими датами дні.

"В морі корабельне угруповання досить потужне – 16 кораблів у Чорному морі перебуває. Серед них продовжують чергування чотири надводні ракетоносії", – наголосила під час телемарафону керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Таким чином, сумарний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет, що означає, що ворог не відмовився від ідеї ракетного удару. За словами Гуменюк, під час попередньої атаки росіяни використовували менш точні ракети, фокусуючись на виявленні протиповітряної оборони і її виснаження. Тому, на її думку, після цього вони можуть застосувати вже високоточну зброю, зокрема й "Калібри".

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"Хоча, вочевидь, вони високоточну зброю економлять. Можливо, у них є свої розрахунки і задуми на цю зброю. Тому розслаблятися нам зараз не можна…", – наголосила речниця Сил оборони півдня.

Вона додала, що зараз українцям варто бути дуже пильними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і зважати на те, що ворог може повестися надзвичайно підступно.

"Наразі не можна говорити, що вони прив’яжуть атаку до конкретної дати, але якщо аналізувати 8 та 9 травня минулого року, то тоді їхня діяльність характеризувалася такими атаками, саме ракетними, саме по тилових регіонах України. Цілком ймовірно, що їхній лозунг "можем повторить" може повторитися і цьогоріч", – вважає Гуменюк.

Водночас, за її словами, також варто усвідомлювати, що росіяни вже неодноразово випробовували іншу тактику, коли у значущі дати тримали всіх в напрузі, а удари здійснювали вже після цих дат, коли люди розслаблялися та не очікували цього.

Ракетні удари по Україні

Через активізацію ворожої авіації протягом останніх днів в Україні почастішали повітряні тривоги. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк наголошувала на тому, що таким чином росіяни намагаються психологічно тиснути та виснажувати населення України.

Так, в ніч проти неділі, 7 травня, росіяни атакували ракетами Миколаївську область. Били ракетами Х-22, є влучання на територію підприємства. Зруйновано цех, але, на щастя, минулося без людських жертв.

Раніше Наталія Гуменюк зауважила, що росіяни шукають спосіб обходу української ППО. Крім того, за її словами, ворог перейшов до розширення тактики терору мирного населення й через брак снарядів.

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