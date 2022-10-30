Супротивник обстрілює звільнену територію Херсонської області з лівого берега Дніпра.

Російські окупанти на лівому березі Дніпра облаштовують нові рубежі оборони.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 13:00.

"Противник намагається утримати зайняті рубежі, але водночас переформатовує підрозділи, облаштовує нові рубежі оборони, в тому числі і на лівому березі Дніпра", - сказав Назаров.

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За його словами, ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення. Також окупанти ведуть повітряну розвідку і атакують територіальні громади, як і прилеглі до лінії зіткнення, так і в глибокому тилу.

Назаров зазначає, що звільнену територію Херсонщини ворог також тримає в напрузі і обстрілює з лівого берега Дніпра.

"Важкою артилерією і реактивними системами залпового вогню обстріляні населенні пункти Новоалександрівської громади Бериславського району. Внаслідок обстрілу постраждали 3 цивільні особи, та пошкоджено приватні садиби", - повідомив спікер командування.

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ЗСУ наприкінці серпня пішли у контрнаступ на різних напрямках. Станом на 21 жовтня у Херсонській області вже деокуповано понад 80 населених пунктів.

Сьогодні, 30 жовтня, у ранковому зведенні Генштаб Збройних сил України повідомив, що у населених пунктах поблизу міста Херсон ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні росгвардійців.

Тим часом, на території Нової Каховки російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

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