В звільнених населених пунктах проживають близько 12 тис. людей.

На Херсонщині ЗСУ вже звільнили від російських окупантів 88 населених пунктів. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів, в яких мешкають близько 12 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед звільнених сіл, де проведено комплекс стабілізаційних заходів, Новодмитрівка, Костирка, Черешневе, Новомиколаївка, Новопетрівка, Блакитне.

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Війна в україні: головні новини

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні й північному сході України. Наразі під окупацією Росії перебуває всього 32 населені пункти на Харківщині.

Непросте становище ворога й на півдні. На Херсонському напрямку ЗСУ тримають під вогневим контролем усі контрольні логістичні шляхи окупантів. У ніч на 21 жовтня прогриміли нові вибухи на Антонівському мосту; окупанти продовжують свою "евакуацію" на лівий берег Дніпра.

Через військові поразки Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, опинилось понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст.

Щоби досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

На думку окремих експертів, у вересні 2022 року наступила нова фаза російсько-української війни. Наразі противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.

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