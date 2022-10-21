На Херсонщині ЗСУ вже звільнили від російських окупантів 88 населених пунктів. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів, в яких мешкають близько 12 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед звільнених сіл, де проведено комплекс стабілізаційних заходів, Новодмитрівка, Костирка, Черешневе, Новомиколаївка, Новопетрівка, Блакитне.
Війна в україні: головні новини
Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні й північному сході України. Наразі під окупацією Росії перебуває всього 32 населені пункти на Харківщині.
Непросте становище ворога й на півдні. На Херсонському напрямку ЗСУ тримають під вогневим контролем усі контрольні логістичні шляхи окупантів. У ніч на 21 жовтня прогриміли нові вибухи на Антонівському мосту; окупанти продовжують свою "евакуацію" на лівий берег Дніпра.
Через військові поразки Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, опинилось понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.
З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст.
Щоби досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.
На думку окремих експертів, у вересні 2022 року наступила нова фаза російсько-української війни. Наразі противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.