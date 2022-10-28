У поліції зазначають, що дії окупантів, які знаходилися на території установи кілька місяців, завдали масштабних збитків.

Російські окупанти пошкодили в Харківській області один із найбільших у світі радіотелескопів УТР-2 Радіоастрономічного інституту Академії наук.

Про це розповіли в Національній поліції України.

"Будівля установи повністю зруйнована та скоріш за все вже не підлягає відновленню", - йдеться в повідомленні.

На території станції площею більше 100 гектарів розташовано найбільший у Європі і один із найбільших у світі радіотелескоп.

У поліції зазначають, що дії окупантів, які знаходилися там кілька місяців, завдали масштабних збитків.

"Рили окопи та покинули після себе чимало боєприпасів та залишків від них.Правоохоронці вилучили речові докази, які свідчать про військову агресію окупантів", - повідомили в поліції.

Війна в Україні: Харківська область

Як повідомляв УНІАН, у травні росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині, снаряд влучив в дах будівлі. Приміщення музею фактично знищене.

Навесні росіяни також кілька разів обстрілювали дослідницьку ядерну установку "Джерело нейтронів", котра розташована на майданчику Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

На початку вересня українські військові майже повністю звільнили від російських окупантів Харківську область. У населених пунктах почали знаходити масові поховання й братські могили закатованих і вбитих українців.

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