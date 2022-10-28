Росіяни пошкодили найбільший у Європі радіотелескоп / фото t.me/UA_National_Police

Російські окупанти пошкодили в Харківській області один із найбільших у світі радіотелескопів УТР-2 Радіоастрономічного інституту Академії наук.

Про це розповіли в Національній поліції України.

"Будівля установи повністю зруйнована та скоріш за все вже не підлягає відновленню", - йдеться в повідомленні.

На території станції площею більше 100 гектарів розташовано найбільший у Європі і один із найбільших у світі радіотелескоп.

У поліції зазначають, що дії окупантів, які знаходилися там кілька місяців, завдали масштабних збитків.

Росіяни перебували на території установи кілька місяців / фото t.me/UA_National_Police

"Рили окопи та покинули після себе чимало боєприпасів та залишків від них.Правоохоронці вилучили речові докази, які свідчать про військову агресію окупантів", - повідомили в поліції.

Війна в Україні: Харківська область

Як повідомляв УНІАН, у травні росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині, снаряд влучив в дах будівлі. Приміщення музею фактично знищене.

Навесні росіяни також кілька разів обстрілювали дослідницьку ядерну установку "Джерело нейтронів", котра розташована на майданчику Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

На початку вересня українські військові майже повністю звільнили від російських окупантів Харківську область. У населених пунктах почали знаходити масові поховання й братські могили закатованих і вбитих українців.

Вас також можуть зацікавити новини: