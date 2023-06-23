На сході нашої держави відбулися десятки боїв.

Російські загарбники марно атакували українських воїнів на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Загалом протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень Сил оборони з окупантами, про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у п'ятницю вранці, 23 червня.

Учора на Куп’янському напрямку росіяни вели наступальні дії в напрямку Синьківки, але не домоглися успіхів. На Лиманському напрямку - в напрямку Білогорівки Луганської області, на Авдіївському напрямку - в районах Сєверного та Авдіївки й не мали досягнень.

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На Мар’їнському напрямку ворог марно проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки та Побєди Донецької області.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області", - інформує Генштаб.

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

На Донбасі вже тривалий час йдуть запеклі бойові дії. Супротивники упродовж червня втратили контроль над цілою низкою населених пунктів.

22 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські воїни продовжують наступати на півдні - на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Варто зазначити, що РФ в Україні вже зазнала величезних втрат - ліквідовані приблизно 222 тис. 650 російських загарбників та багато ворожої техніки.

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