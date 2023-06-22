Російські терористи щодня втрачають живу силу і техніку, але продовжують атакувати.

Українська армія продовжує оборонятися та наступати одразу на кількох напрямках. Зокрема, на східному фронті росіянам не вдалося просунутися на жоден метр.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, за поточну добу ситуація на фронті суттєво не змінилася.

За її словами, на півдні наступ українських сил триває. Зокрема, військові поступово просуваються вперед, мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт.

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Також сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Тут на деяких ділянках українські війська просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас, Маляр уточнила, що ворог підтягує та застосовує резерви для спроб відновлення втрачених позицій, однак несе великі втрати.

Крім того, на східному фронті протягом доби сили оборони вели як оборонні, так і наступальні дії.

За даними МОУ, українська армія продовжує ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. "На жоден метр ворог не просунувся. На всіх напрямках тривають бої. Найважчі, зокрема на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області", - зауважила Маляр.

Вона також додала, що сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка-Діброва, де мали частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

Заступниця міністра вчергове підкреслила, що російські терористи щодня втрачають живу силу і техніку, але продовжують атакувати, намагаючись виконуючи вказівки Кремля щодо повної окупації Донеччини та Луганщини.

Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупаційні війська продовжують кидати основні сили на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки - там тривають важкі бої.

Зокрема, цієї доби на цих ділянках фронту відбулося понад 20 бойових зіткнень.

Так, на Куп’янському напрямку росіяни безуспішно намагалися наступати в напрямку Синьківки, на Авдіївському - в районі Сєверного та Авдіївки, на Мар’їнському - у напрямках Мар’їнки та Побєди Донецької області.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Як відомо, контрнаступ української армії розпочався декілька тижнів тому. Українські військові поступово просуваються та відбивають у ворога захоплені ним українські населені пункти.

Крім того, ЗСУ завдають вагомих втрат росіянам. Окрім тисяч своїх військових, Росія щоденно втрачає в Україні десятки одиниць військової техніки та озброєння.

Зокрема, лише минулої доби українські військові ліквідували близько 650 російських окупантів, а також понад 60 одиниць ворожої техніки та озброєння.

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