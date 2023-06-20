Зокрема, ВСУ просунулися в районі Бахмута і в Запорізькій області.

ЗСУ вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках лінії фронту і домоглися успіхів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що українські війська продовжували атаки на північний захід, південний захід і просувалися на північному сході від Бахмута.

Також ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямкуу. Кадри з геолокацією підтверджують, що українські війська звільнили П'ятихатки, приблизно в 25 км на північний захід від Оріхова на заході Запорізької області.

На південь і південний захід від Оріхова велися бої. Міністерство оборони Великобританії допустило, що протягом останніх 10 днів РФ перекинула великі частини Дніпровського угруповання військ з лівого берега Херсонської області на Запорізький та Бахмутський напрямки для реагування на контрнаступальні дії ЗСУ.

Контранступ ЗСУ

Міноборони України не анонсувало початок контрнаступальної операції. А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коли контрнаступ почнеться - зрозуміють всі. Через деякий час в Генштабі повідомили про перші успіхи ЗСУ в районі Бахмута і на півдні країни.

А вчора в Міноборони повідомили, що ЗСУ звільнили 8 населених пунктів, у тому числі і П'ятихатки.

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