Упродовж доби українські воїни відбили понад 10 атак з боку супротивника, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти намагалися наступати на Куп’янському та Авдіївському напрямках, атакували захисників України на Мар’їнському, але не мали успіхів.

Протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак російських окупантів, про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. Зазначається, що ворог продовжує зосереджувати свої основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

"Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили 11 ворожих атак", - повідомили у Генштабі. Згідно з повідомленням, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань виявлено не було.

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"На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку супротивники вели наступальні дії у напрямку Сєверного, але не мали успіху. "На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка", - повідомили у Генштабі.

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30 травня в Міноборони України повідомили, що ворог не проводив наступальні дії на Бахмутському напрямку, але продовжив здійснювати обстріли, а також перегруповує сили.

Раніше російський опозиційний Telegram-канал ВЧК-ОГПУ зазначав, що російські військові перебувають в дуже нервовому стані, очікуючи на початок масованого контрнаступу ЗСУ.

Джерела в російській армії характеризують обстановку в лавах своїх збройних сил як "вкрай нервову", чому сприяють маневри українських військ уздовж лінії фронту, котрі різко почастішали останнім часом.

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