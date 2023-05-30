Російські солдати перебувають у постійному стресі та на нервах через очікуваний наступ української армії.

Російські військові знаходяться в дуже нервовому стані, чекаючи початку масованого контрнаступу української армії. Про це пише російський опозиційний телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Джерела в російській армії характеризують обстановку в лавах ЗС РФ як "вкрай нервову", чому сприяють "маневри" українських військ уздовж лінії фронту, що різко почастішали останнім часом.

"ВСУ весь фронт засмикали. Постійно риють фальшиві окопи, типу займають позиції, створюють фальшиві арт-батареї. По 30-40 одиниць техніки підводять до кордону впритул. У російських командирів відразу паніка, а вони вночі по одній-дві машини назад на позиції повертають. І так постійно", - розповідають джерела.

Відео дня

Зокрема повідомляється, що в ніч на 29 травня всі російські війська, розташовані вздовж фронту, отримали повідомлення про нібито початок наступу ЗСУ. З деяких передових постів навіть надійшли повідомлення про напад. При цьому російське командування підняло по тривозі резерви, а з позицій в районі Кремінної вирішили зняти десантників, щоб посилити ними кордон в Білгородській області, яку охороняють в основному строковики.

Ситуація на фронті - останні новини

За даними Financial Times, ЗСУ проводять серію точкових операцій, щоб розсіяти увагу російський військ і сформувати потрібне їм поле бою перед контрнаступом. В якості таких операцій згадуються атака дрона по Кремлю, операції "РДК" в Бєлгородській області, атака морських дронів на розвідувальний корабель РФ в Чорному морі і сьогоднішня атака дронів в Москві.

За словами командувача Сухопутними військами України Олександра Сирського, в околицях Бахмута українські сили продовжують просуватися вперед і знищувати ворога. Він опублікував відео з фронту, на якому видно, що околиці Бахмута усіяно трупами російських окупантів.

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