На місцях чоловіків можуть змушувати піти в армію, вважають у британській розвідці.

Російська влада навряд чи зможе зробити так, щоб лави армії РФ добровільно поповнили 400 тисяч осіб.

Влада Росії, імовірно, обрала "добровольчу модель" збільшення кількості військовослужбовців та розв’язання кадрових проблем, щоб в країні була мінімальна кількість незгодних з такими діями, повідомляє Міноборони Британії, з посиланням на дані розвідки.

"...Існує реальна можливість того, що на практиці ця різниця буде розмита, і що регіональні органи влади намагатимуться виконати поставлені перед ними завдання з набору, примушуючи чоловіків вступати до армії", - зазначили у відомстві.

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У середині березня ЗМІ дізналися, що у РФ з 1 квітня стартує новий набір контрактників у армію. За даними журналістів, російська влада хоче поповники лави армії 400 тисячами контрактників, і в регіони вже відправили рознарядки.

Раніше повідомлялося, що у російську Держдуму було внесено проект закону, яким передбачено підвищення у Росії призовного віку. До цього - 21 вересня минулого року, президент Володимир Путін оголосив "часткову мобілізацію". Брати в армію мали лише людей з військовим досвідом, але ЗМІ не раз повідомляли, що мобілізували і людей без досвіду.

Варто зазначити, що РФ зазнала величезних втрат в Україні. Втрати росіян в Україні вже становлять 172 900 загарбників.

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