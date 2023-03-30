Російська влада навряд чи зможе зробити так, щоб лави армії РФ добровільно поповнили 400 тисяч осіб.
Влада Росії, імовірно, обрала "добровольчу модель" збільшення кількості військовослужбовців та розв’язання кадрових проблем, щоб в країні була мінімальна кількість незгодних з такими діями, повідомляє Міноборони Британії, з посиланням на дані розвідки.
"...Існує реальна можливість того, що на практиці ця різниця буде розмита, і що регіональні органи влади намагатимуться виконати поставлені перед ними завдання з набору, примушуючи чоловіків вступати до армії", - зазначили у відомстві.
Новини про російську армію - сьогодні це варто знати
У середині березня ЗМІ дізналися, що у РФ з 1 квітня стартує новий набір контрактників у армію. За даними журналістів, російська влада хоче поповники лави армії 400 тисячами контрактників, і в регіони вже відправили рознарядки.
Раніше повідомлялося, що у російську Держдуму було внесено проект закону, яким передбачено підвищення у Росії призовного віку. До цього - 21 вересня минулого року, президент Володимир Путін оголосив "часткову мобілізацію". Брати в армію мали лише людей з військовим досвідом, але ЗМІ не раз повідомляли, що мобілізували і людей без досвіду.
Варто зазначити, що РФ зазнала величезних втрат в Україні. Втрати росіян в Україні вже становлять 172 900 загарбників.