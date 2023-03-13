У разі ухвалення закону в російську армію призиватимуть чоловіків з 21 до 30 років. А не з 18 до 27, як це було раніше.

На тлі інформації про колосальні втрати РФ на війні проти України до Держдуми внесли законопроект про підвищення призовного віку росіян.

Як свідчить карта законопроекту, його авторами стали три депутати, серед яких глава комітету Держдуми РФ з оборони Картаполов.

У документі пропонується, щоб у 2024 році призов охопив чоловіків у віці від 18 до 30 років. У 2025-му – від 20 до 30 років. А з 2025-го – від 21 року до 30 років.

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При цьому законопроект про підвищення призовного віку дозволяє росіянам, які досягли 18 років, якщо є бажання, пройти службу за призовом до настання призовного віку, тобто до досягнення 21 року.

Мобілізація в Росії

21 вересня 2022 року Путін оголосив про проведення в Росії так званої "часткової мобілізації". Вже через місяць в Кремлі заявили, що мобілізація завершена, але насправді це не так.

У січні 2023-го британська газета The Times з посиланням на дані західної розвідки повідомляла, що РФ готується оголосити нову хвилю мобілізації та відправити на фронт до 500 тисяч осіб.

На сьогодні в Росії триває прихована мобілізація російського населення. Зазначимо, що на війну проти України відправляють і солдатів-строковиків.

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