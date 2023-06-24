Половина армії РФ готова підтримати "вагнерівців", вважає путінський "кухар".

У РФ вже десятки силовиків підтримали членів приватної військової компанії "Вагнер", які влаштували заколот проти військового керівництва країни.

На бік "вагнерівців" перейшли 60-70 правоохоронців, розповів путінський "кухар" і ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. На його думку, найманців готова підтримати половина російської армії.

"Бої відбуваються у тих місцях, де військове керівництво дає неправдиву інформацію бійцям, і тому відбуваються сутички. Там, де солдати зустрічають нас - Росгвардія і поліція, то вони руками махають радісні. І багато з них кажуть - ми хочемо піти з вами. Вже чоловік 60-70 - ті, хто до нас приєднався. Хоча ми пройшли ще невеликий шлях...", - зазначив він.

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Заколот в Росії - зараз це варто знати

Євген Пригожин 23 червня заявив, що підконтрольні Міноборони Росії військові вдарили по членах ПВК "Вагнер". Після цього "вагнерівці" вирішили покарати тих "хто знищив сьогодні наших хлопців, десятки тисяч життів російських солдатів" і пішли "зупиняти" військове керівництво своєї країни. Силовиків залучили до боротьби з "вагнерівцями".

Повідомлялося, що колона найманців прорвалася в Ростовську область, були постріли. Також з'явилася інформація про знищення членами ПВК "Вагнер" двох вертольотів. За словами Євгена Пригожина, один з них ліквідували на Московській трасі.

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