Крім того, в області нібито помітили колону ПВК "Вагнер".

В Росії набирає обертів ситуація з переворотом, про який повідомив ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. У Ростовській області лунають постріли.

Відео зі звуками стрілянини публікують в місцевих телеграм-каналах. Тим часом влада Ростовської області закликає людей не виходити з дому без нагальної потреби.

"Шановні земляки! Ситуація, що склалася, вимагає максимальної концентрації всіх сил для утримання порядку. Правоохоронні органи роблять все необхідне, щоб забезпечити безпеку мешканців області. Прошу всіх зберігати спокій і без потреби не виходити з дому", – заявив губернатор Ростовської області Василій Голубєв.

Відео дня

Крім того, в мережі зʼявляються відео, на яких нібито зафіксовано колону ПВК "Вагнера" у Ростовській області.

Ситуація в Ростовській області

23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що позиції його найманців атакували російські війська. Через це, за його словами, "вагнерівці" йдуть зупиняти російське військове керівництво, зокрема – міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Згодом Пригожин повідомив, що його найманці вже нібито входять до Ростова. При цьому він наголосив, що російські прикордонники їх зустріли обіймами, а ті підрозділи, яких туди перекинуло Міноборони РФ, відійшли в сторону.

Водночас, за даними росЗМІ, за декілька годин до цього в бік Ростова-на-Дону вилетіли десятки бортів із загонами спецпризначення. У різних районах самого міста чути гул вертольотів.

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