Пригожин стверджує, що бойовики "вмирають за Батьківщину і за російський народ".

Головувати ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що штурмовий загін його угруповання знищив вертоліт, який їх атакував на Московській трасі.

Він заявив, що всі 25 тисяч бійців готові померти.

"На Московській трасі один з штурмових загонів піддався обстрілу з вертушки. У підрозділі ПВК Вагнер всі цілі. Вертушка знищена. Горить у лісосмузі. Я ще раз всіх попереджаю: ми будемо сприймати як загрозу і знищувати все навколо. Нас не зможуть знищити. У нас є цілі, ми готові все померти. Всі 25 тисяч. А після цього ще 25 тисяч", - сказав він.

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Пригожин стверджує, що бойовики "вмирають за Батьківщину і за російський народ".

"Який треба звільнити від тих людей, які б'ють по мирному населенню, по якому били тільки що в Ростові з вертольота. Один пілот ФСБ відмовився виконувати виліт і наносити удари", - додав він.

Заколот ПВК "Вагнер" у Росії - деталі

Раніше він заявив, що бійці ПВК "Вагнер" нібито збили вертоліт, який"відкрив вогонь по цивільній колоні". Ніяких підтверджень своїх слів він не навів.

У Росії набирає обертів ситуація з переворотом, про який повідомив ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. У Ростовській області лунають постріли.

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