З-під завалів дістали тіла двох загиблих.

З-під завалів п'ятиповерхівки у Слов'янську, по якій російські загарбники вдарили 14 квітня, дістали тіла ще двох загиблих, повідомила "Суспільному" речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

Відтак кількість загиблих унаслідок вчорашнього обстрілу міста зросла до 11 людей, з них шість людей загинули в одній п'ятиповерхівці.

Наразі в Слов'янську тривають аварійно-рятувальні роботи на місці частково зруйнованого будинку. Станом на ранок суботи рятувальники шукали 5 людей під завалами.

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Удар росіян по Слов'янську 14 квітня - що відомо

В п’ятницю, 14 квітня, росіяни обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. Були влучення у три п'ятиповерхові будинки, один з них частково зруйнований.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на кривавий удар ворога, наголосив, що Росія демонструє свою сутність, руйнуючи, знищуючи все живе.

Днем раніше повідомлялось про вісім загиблих внаслідок обстрілу (зокрема, 2-річна дитина) і 21 пораненого (зокрема, 14-річна дівчинка, яку врятували з-під завалів).

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