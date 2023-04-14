Вісім людей загинуло, серед них дворічна дитина.

Кількість поранених в результаті удару по Слов'янську зросла до 18. Рятувальники дістали двох дітей, але дворічна дитина померла.

"Станом на 19:00 кількість загиблих у Слов’янську зросла до 6. У машині "швидкої допомоги" померла дитина, яку дістали з-під завалів. Відомо про 18 поранених. Серед них також є дитина", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Зазначається, що кількість постраждалих постійно зростає, адже поліцейські продовжують обходити оселі та виявляти тих, хто потребує допомоги. Наразі рятувальна операція триває.

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Водночас, в Офісі генпрокурора зазначили, за фактом обстрілу розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

За даними ОГПУ, серед загиблих дворічна дитина, а серед поранених 14-річна дівчина. За попередніми даними, окупанти використали проти мирного населення зенітно-ракетний комплекс С-300.

У свою чергу голова Донецької ОВ Павла Кириленка в ефірі телемарафону повідомив, що у Слов'янську зафіксували сім місць влучення. Росіяни атакували місто ракетами С-300.

"Хлопчика буквально на очах у мене дістали, був ще живий, у кареті швидкої допомоги, на жаль, помер. Дівчинку 14 років вдалося врятувати. Станом на зараз 21 особа отримала поранення та вісім людей загинули", - розповів чиновник.

За його словами, продовжують надходити повідомлення про те, що людей дістають із-під завалів. Він додав, що експерти встановлюють збитки, які завдали росіяни. При цьому вже розгортають штаб та місця, де люди зможуть ночувати та отримати все необхідне.

Удар росіня по Слов‘янську - що відомо

Сьогодні, 14 квітня, російські окупанти обстріляли Слов‘янськ у Донецькій області. У місті пролунало щонайменше сім вибухів у районі ЗОШ №8. Ворог влучив в три п‘ятиповерхових будинки: один будинок частково зруйнований, а у двох - сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія демонструє свою сутність, руйнуючи, знищуючи все живе.

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